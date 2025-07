Die Berner Polizei untersucht einen schweren Unfall in Rosenlaui. (Symbolbild) Foto: PETER SCHNEIDER

Darum gehts E-Bike-Fahrerin bei Selbstunfall im Kanton Bern schwer verletzt

Helikopter der Rega im Einsatz

Frau befindet sich in kritischem Zustand

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Eine E-Bike-Fahrerin ist bei einem Selbstunfall in Rosenlaui (Gemeinde Schattenhalb BE) schwer verletzt worden. Sie befinde sich in kritischem Zustand, teilte die Kantonspolizei Bern am Montag mit.

Nach ersten Erkenntnissen fuhr die Frau am Sonntagnachmittag auf der Rosenlauistrasse abwärts. Warum sie stürzte, ist noch unklar. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte wurde die Lenkerin von Drittpersonen betreut und anschliessend mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen.