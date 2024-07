Gemäss Mitteilung Gläubiger-Gruppe will Spital Wetzikon mehr Zeit geben

Eine Gruppe von Gläubigern des Spitals Wetzikon will das Spital vor dem drohenden Aus retten. Die GZO Creditor Group hat am Donnerstag mitgeteilt, dass sie dazu eine Gläubigerversammlung einberufen will.