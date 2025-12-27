DE
Geldsegen zum Jahresende
Die Schweiz hat zwei neue Lotto-Millionäre

Mit sechs richtigen Zahlen kann sich ein Glückspilz am Samstag freuen. Er oder sie hat eine Million Franken gewonnen. Jemand anderes hat sogar noch mehr Geld gewonnen.
Dank Swisslos gibt es einen neuen Lotto-Millionär in der Schweiz.
Foto: Keystone
Johannes Hillig

Mit den richtigen Zahlen ordentlich abgesahnt: Ein Glückspilz hat mit den Zahlen 1, 8, 16, 24, 26 und 34 eine Million Franken gewonnen. Nur die Glückszahl fehlt in der Reihe und für den richtig fetten Jackpot. Aktuell sind 5,8 Millionen Franken im Topf. 

Und auch beim Joker gab es einen Volltreffer. 6 richtige Zahlen bringen einem weiteren Spieler 1,7 Millionen Franken. Der Jackpot liegt neu jetzt wieder bei «nur» 100'000 Franken.

Nicht nur die neuen Millionäre können sich freuen. 17 weitere Spieler hatten fünf richtige Zahlen und haben damit 2200 Franken gewonnen. 

