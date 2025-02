Anti-Weidel-Demo in Einsiedeln SZ darf stattfinden

Foto: IMAGO/HMB-Media

Alexander Terwey Tagesleiter Desk

Die Gegner von Alice Weidel dürfen kommenden Samstag in Einsiedeln SZ auf die Strasse gehen. Der Bezirk hat ein Gesuch für die Demonstration mit dem Namen «Gegen den Rechtsruck» bewilligt, wie die Kantonspolizei Schwyz in einer Medienmitteilung schreibt. Weiter heisst es: «Demnach werden in den Nachmittagsstunden Teilnehmende der Veranstaltung auf einer vordefinierten Route durch das Dorf Einsiedeln marschieren und im Anschluss ihre Meinung in Form von einer Kundgebung auf dem Paracelsus-Platz kundtun.»

Ein Gesuch für eine Gegendemonstration wurde unterdessen nicht bewilligt. «Zwei gleichzeitige Demonstrationen im Dorfkern Einsiedeln stellen ein zu grosses Sicherheitsrisiko dar», lautet die Begründung gemäss Kantonspolizei. Eine Gegendemonstration werde von der Polizei auch nicht toleriert, heisst es weiter. «Sollten Personen der Gegenbewegung trotzdem Kundgebungen in Einsiedeln planen oder durchführen, werden diese konsequent von Einsiedeln weggewiesen.»

«Solche Demos dürfen in der Schweiz nicht vorkommen»

Nicolas Rimoldi drückte gegenüber Blick unterdessen sein Unverständnis für die Demonstration aus. «Ein solch wütender Mob hat in der Schweiz nichts verloren», so der Massvoll-Aktivist. «Solche Demonstrationen dürfen in der Schweiz nicht vorkommen, wir müssen auch unterschiedliche Meinungen aushalten.»

