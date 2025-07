Der Wetterdienst des Bundes warnte am Donnerstagnachmittag vor erheblicher Gefahr durch Gewitter in der Ostschweiz. Mittlerweile wurde die Warnung aufgehoben.

Gewitter in der Ostschweiz sind abgezogen

1/2 Während der Wetterdienst des Bundes in der Ostschweiz vor Gewittern warnte, bestehen im Tessin und in der Romandie Hitzewarnungen. Foto: Meteo Schweiz

Valentin Köpfli Redaktor News

In der Ostschweiz hatte der Wetterdienst des Bundes (Meteo Schweiz) am Donnerstagnachmittag für folgende Gebiete die Gefahrenstufe 3 von 5 ausgerufen.

Amriswil

Fürstenland

Appenzell

St. Gallen

Rheintal

Werdenberg

Obertoggenburg

Der Wetterdienst warnte in diesen Regionen vor «hoher Blitzaktivität», Starkregen und Rutschungen in steilen Hängen. Deshalb sollten Orte wie Wälder oder Berggipfel vermieden werden. Das Gleiche galt für offene Flächen wie Lichtungen oder Sportplätze. Am späten Donnerstagnachmittag wurde die Warnung aufgehoben.