Bund warnt vor Starkregen in mehreren Kantonen

Darum gehts Meteo Schweiz warnt vor starkem Regen in mehreren Kantonen ab Sonntagabend

Gefahrenstufe 3 von 5 für Zürich, Zug, St. Gallen und andere

Johannes Hillig Redaktor News

Da kommt was auf uns zu! Meteo Schweiz, das Bundesamt für Meteorologie und Klimatologie, hat für Sonntagabend die Gefahrenstufe 3 von 5 für die Kantone Zürich, Zug, St. Gallen, Schwyz, Glarus, Nidwalden, Obwalden, Luzern und Teile des Tessins und Graubünden ausgerufen.

Der Grund: starker Regen. Die Warnung gilt ab 18 Uhr und dauert bis Montag, 12 Uhr an. Bis zu 100 Millimeter Regen sind in dieser kurzen Zeit zu erwarten. Mögliche Auswirkungen sind schneller steigender Wasserpegel von Bächen und normalerweise trockenen Gräben. Ufergebiete von Fliessgewässern und Seen sowie steile Hänge sollten gemieden werden.

«Temperaturen machen wieder einen Taucher»

Die Aussichten für die kommende Woche sind durchwachsen. Statt Hitzewelle kriegen wir weiter Regen. Eine aktive Kaltfront erreicht uns, wie Meteo News in seiner Prognose schreibt. Und es wird nicht nur nass. Teilweise wird es auch ordentlich Blitze und Donner geben. «Auch die Temperaturen machen wieder einen Taucher und liegen dann noch leicht über 20 Grad.»

Der Dienstag ist zwar wieder recht trocken, und es wird wieder wärmer. Doch danach zieht die nächste Kaltfront inklusive Gewittern auf. Es wird wieder ungemütlich.