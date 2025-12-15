Nur dank viel Glück geschah am Sonntagabend kein schlimmeres Zugunglück oder Verkehrsunfall. Wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt, warfen Jugendliche Steine auf Fahrzeuge und legten Gegenstände auf Bahnschienen.

Angela Rosser Journalistin News

Ein Autofahrer meldete am Sonntagabend um 21 Uhr, dass ihm während der Fahrt ein Stein auf sein Auto geworfen wurde, schreibt die Kantonspolizei in einer Medienmitteilung. Seine Freundin habe Personen beobachten können, die diese geworfen hätten. «In der Folge konnten drei Jugendliche angehalten werden», so die Polizei weiter.

Die Jugendlichen sind zwischen 13 und 15 Jahre alt und konnten im Bereich der Fussgängerunterführung Wöschnauring angehalten werden.

Schnellzug fährt über Bettonplatte

Zur selben Zeit wieder Autofahrer meldete sich auch ein Lokführer bei der Polizei. Er sagte, dass ein Schnellzug mit 140 Stundenkilometer im Bereich Wöschnau über eine Bettonplatte gefahren sie, die sich auf den Schienen befunden hatte. «Hätte diese Betonplatte Armierungseisen integriert gehabt, wäre eine Entgleisung des Zuges sehr wahrscheinlich gewesen», schreibt die Polizei.

Verantwortlich für die gefährliche Aktion dürften zwei junge Männer und eine junge Frau aus der Region sein. «Nur dank viel Glück geschah am gestrigen Abend kein schlimmeres Zugunglück oder Verkehrsunfall». Bei beiden Vorfällen kam es zu Sachschaden. Verletzt wurde niemand.

Mutmasslicher Hauptverantwortlicher festgenommen

Die Kantonspolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und die Jugendanwaltschaft hat eine Untersuchung angeordnet, heisst es. Der mutmassliche Hauptverantwortliche der Gruppe wurde vorläufig festgenommen.