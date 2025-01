Geburtenzahl im Spital Emmental bleibt konstant

Im Spital Emmental sind im vergangenen Jahr 874 Kinder auf die Welt gekommen. Das entspricht fast der Geburtenzahl vom Vorjahr, als 879 Kinder in der Frauenklinik in Burgdorf geboren wurden.

Foto: zvg

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die erste Geburt vom neuen Jahr hat heuer etwas auf sich warten lassen, wie das Spital Emmental am Freitag in einer Mitteilung schrieb: Fabienne Hess kam am 3. Januar um 06.15 Uhr auf die Welt.

Die Insel Gruppe und die Hirslanden-Klinik Salem hatten ihre Geburtenzahlen bereits Ende Dezember bekanntgegeben. In beiden Fällen waren die Zahlen verglichen mit dem Vorjahr leicht rückläufig. In der Frauenklinik des Inselspitals sind im vergangenen Jahr 2075 Kinder auf die Welt gekommen, die Salem-Klinik wiederum verzeichnete 855 Geburten.