Austretendes Gas führt in Estavayer-le-Lac FR zu Evakuation

Am Mittwochnachmittag ist in einem Gebäude der Elsa Group der Migros im freiburgischen Estavayer-le-Lac Gas ausgetreten. Das Personal der Firma wurde vorsorglich evakuiert, Verletzte gab es keine.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Rund 200 Personen wurden vorsorglich evakuiert, wie die Kantonspolizei Freiburg am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb. Fünf von ihnen wurden vor Ort von der Sanität untersucht.

Das Leck wurde durch Arbeiten eines externen Unternehmens an einer Anlage verursacht. Nach Angaben der Polizei bestand für die Bevölkerung keine Gefahr. Das ausgetretene Gas war zwar reizend, aber nicht giftig. Es verflüchtigte sich nach und nach und die Räumlichkeiten waren am Abend wieder zugänglich.

Die Route de Payerne war für die Dauer des Einsatzes während rund fünf Stunden gesperrt.