Berner Fussballcampus Rörswil soll schneller gebaut werden

Der Kanton Bern will, dass der Fussballcampus bei Rörswil schneller gebaut wird. Der Regierungsrat hat beschlossen, das Vorhaben für das Nutzungsplanungs- und Baubewilligungsverfahren als prioritär zu bezeichnen, wie er bekanntgab.

Im April wurde das Projekt des regionalen Fussballcampus Rörswil bekannt gegeben. (Archivbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Durch den Beschluss wird die Prüfung des Projekts beschleunigt, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag hiess.

Die neuen Trainingsfelder leisteten einen zentralen Beitrag, um den Mangel an Fussballplätzen im Frauenfussball und in der Nachwuchsförderung zu verringern. Gleichzeitig profitiere auch der Amateur- und Breitensport. Auch für diesen seien in der Agglomeration Bern zu wenig Sportplätze vorhanden.

Auf dem Gebiet Rörswil nahe der Stadt Bern an der Gemeindegrenze zwischen Bolligen und Ostermundigen soll gemäss Kanton ein Fussballcampus mit sieben Fussballfeldern, einer Dreifachsporthalle und dem Neubau der kantonalen Beobachtungsstation Bolligen (BEO) entstehen. Das Projekt wurde im April bekanntgegeben.

Die treibende Kraft im Projekt ist der Fussballklub Young Boys, dem es an Trainingsfeldern fehlt. YB wird die Fussballfelder auf dem neuen Campus betreiben, wie es im April hiess. Gebaut werden soll in Rörswil ebenfalls ein kleines Stadion für die erste Frauenmannschaft von YB.