Zürich plant Fanzone und Sondertram für Frauen-EM 2025

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Die Stadt Zürich hofft an der Frauenfussball-EM 2025 auf solche Bilder (hier während der EM 2022 in Frau Gerolds Garten). Dafür stellt sie eine Fanzone an der Europaallee auf. (Archivbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

In der Fanzone werden alle Spiele der EM gezeigt, wie das Zürcher Sportamt am Freitag mitteilte. Das Sondertram fährt in den nächsten Monaten in einem speziellen EM-Design durch Zürichs Strassen.

Auch über den Anlass hinaus sollen Mädchen für Fussball begeistert werden. Zürich bietet darum neu für 10- bis 15-jährige Mädchen an den Schulen ein ergänzendes Angebot im Schulsport an.

Im Zürcher Letzigrund finden fünf Spiele der Frauen-EM statt, darunter ein Halbfinal. Das erste Spiel in Zürich ist am 5. Juli 2025.