Fussball-EM Über 100'000 Personen besuchten Events zur Frauen-EM in Basel

Die beiden Gruppenspiele in Basel haben je über 34'000 Fans in den St. Jakob-Park gelockt. Zudem haben Tausende in den Fanzonen die Frauen-Euro verfolgt und am Randprogramm teilgenommen, wie die Organisatorinnen am Dienstag bilanziert haben.

Publiziert: 12:20 Uhr