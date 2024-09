Für tiefere Einkommen Kanton Bern plant Steuerentlastung

Wer im Kanton Bern nicht so viel verdient, soll künftig etwas weniger Steuern zahlen. Der Regierungsrat hat nun ausgearbeitet, wie er das bewerkstelligen will. Die nötigen Schritte schickt er bis am 20. Dezember in die Vernehmlassung.