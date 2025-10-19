Kurz nach 11 Uhr am Sonntagvormittag erhielt die Kantonspolizei Bern Meldung über einen Verkehrsunfall. Dieser hatte sich auf der Brünigpassstrasse in Meiringen zugetragen. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, war, ersten Abklärungen zufolge, ein Töfffahrer vom Brünigpass in Richtung Meiringen unterwegs.
Im Bereich der Brunnenfluh kam er aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte.
Trotz der sofort eingeleiteten Reanimationsmassnahmen durch die ausgerückten Einsatzkräfte verstarb der Mann noch auf der Unfallstelle. Eine formelle Identifikation des Verstorbenen steht noch aus.
Der Lenker des in den Unfall verwickelten Autos sowie ein mitfahrendes Kleinkind blieben unverletzt. Die Strasse zwischen Hausne und Gnoll war während der Unfallarbeiten gesperrt.
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen
Spiele live mit und gewinne bis zu 1'000 Franken! Jeden Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ab 19:30 Uhr – einfach mitmachen und absahnen.
So gehts:
- App holen: App-Store oder im Google Play Store
-
Push aktivieren – keine Show verpassen
-
Jetzt downloaden und loslegen!
-
Live mitquizzen und gewinnen