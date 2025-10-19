Kurz vor Mittag ging bei der Kantonspolizei Bern die Meldung über einen Unfall auf der Brünigpassstrasse bei Meiringen ein. Ein Töfffahrer war mit einem entgegenkommenden Auto kollidiert.

Kurz nach 11 Uhr am Sonntagvormittag erhielt die Kantonspolizei Bern Meldung über einen Verkehrsunfall. Dieser hatte sich auf der Brünigpassstrasse in Meiringen zugetragen. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, war, ersten Abklärungen zufolge, ein Töfffahrer vom Brünigpass in Richtung Meiringen unterwegs.

Im Bereich der Brunnenfluh kam er aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn, wo er frontal mit einem entgegenkommenden Auto kollidierte.

Trotz der sofort eingeleiteten Reanimationsmassnahmen durch die ausgerückten Einsatzkräfte verstarb der Mann noch auf der Unfallstelle. Eine formelle Identifikation des Verstorbenen steht noch aus.

Der Lenker des in den Unfall verwickelten Autos sowie ein mitfahrendes Kleinkind blieben unverletzt. Die Strasse zwischen Hausne und Gnoll war während der Unfallarbeiten gesperrt.