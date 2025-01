Zwei Wochen nach Weihnachten Frau (59) bei Christbaumbrand in Freiburg verletzt

Mehr als zwei Wochen nach Weihnachten hat sich in der Stadt Freiburg eine Frau bei einem Weihnachtsbaumbrand verletzt. Die 59-jährige Frau wurde mit Gesichtsverletzungen in ein Spital gebracht. Der Weihnachtsbaum war laut Polizei durch eine Kerze in Brand geraten.