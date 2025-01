Weitere Massnahmen Freiburg bekämpft Laubholzbockkäfer

Der Kanton Freiburg hat die Pufferzone rund um den Fund eines Asiatischen Laubholzbockkäfers in Marly erweitert. Zudem will er vorsorglich Bäume fällen. Er vermutet in der Region weitere Käfer, wie er am Donnerstag mitgeteilt hat.

Publiziert: 15:45 Uhr