Darum gehts
- Traktorfahrer kollidiert in Kerzers FR mit Mofafahrer
- Mofafahrer stirbt trotz Wiederbelebungsversuchen noch am Unfallort
- Strasse für vier Stunden gesperrt, Polizei untersucht Unfallursache
Am Freitag, kurz nach 17 Uhr, wurde die Einsatz- und Alarmzentrale der Kantonspolizei Freiburg über einen Verkehrsunfall in Kerzers informiert. Ein Mann (44) war mit seinem Traktor in Kerzers auf der Fräschelsgasse unterwegs. Der Traktorfahrer kollidierte mit einem Mopedfahrer (†72), der auf derselben Strasse in Richtung Dorfzentrum unterwegs war.
Die Polizei traf schnell am Unfallort ein und übernahm die von Passanten begonnene Wiederbelebung. Ein Krankenwagen aus Murten sowie ein Notarzt eilten ebenfalls zum Unfallort. «Trotz der Wiederbelebungsmassnahmen verstarb der Mofafahrer noch vor Ort», schreibt die Kantonspolizei Freiburg in einer Medienmitteilung.
Die Strasse wurde für die Dauer des Einsatzes für vier Stunden für den Verkehr gesperrt. Die Kantonspolizei Freiburg untersucht die Umstände des Unfalls.