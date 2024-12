Im Kanton Freiburg sind am Donnerstag bei drei verschiedenen Unfällen Personen auf Fussgängerstreifen von Autos erfasst worden. Zwei der drei Opfer mussten ins Spital, wie die Kantonspolizei Freiburg am Freitag mitteilte.

Drei Personen zu Fuss in Freiburg an einem Tag von Autos erfasst

Die Kantonspolizei Freiburg ermittelt die Ursachen von drei Unfällen, bei denen Autolenker auf Fussgängerstreifen Personen erfassten. (Symbolbild) Foto: LUKAS LEHMANN

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ein 70-jähriger Autofahrer erfasste mit seinem Fahrzeug am Donnerstagmorgen eine 18-jährige Fussgängerin. Die Frau wurde verletzt. Die Ambulanz brachte sie ins Spital, wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb. Der Unfall ereignete sich zwischen Porsel und Bouloz auf der Route de Romont.

Am Donnerstagnachmittag fuhr eine 85-jährige Lenkerin in Granges-Paccot in einen 59-jährigen Mann. Sie verletzte ihn bei der Kollision schwer. Die Ambulanz brachte ihn ins Spital.

In Marsens erfasste ein 32-jähriger Automobilist am späten Abend einen 22-jährigen Fussgänger. Die Rettungssanität versorgte den Mann vor Ort.

Die Ermittlungen der Polizei sind in allen drei Fällen im Gang.