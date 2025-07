Am Samstagmorgen ereignete sich auf der Kantonsstrasse in Villars-sous-Mont FR ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Lastwagen. Eine Fahrerin wurde schwer verletzt und von der Rega ins Spital geflogen.

Die Frau kam zuvor von der Fahrbahn ab. Foto: Kantonspolizei Freiburg

Natalie Zumkeller Redaktorin News

Am Samstagmorgen kam es in der Nähe von Greyerz FR zu einem schweren Verkehrsunfall. Wie die Kantonspolizei mitteilt, war gegen 7.45 Uhr eine 39-jährige Autolenkerin auf der Route de l'Intyamon von Enney in Richtung Villars-sous-Mont unterwegs. In einer Rechtskurve kam sie aus noch ungeklärten Gründen auf die linke Fahrbahn und stiess frontal mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen.

Ein Krankenwagen, ein Rega-Hubschrauber, die Feuerwehr des Bataillons Süd und Polizeipatrouillen wurden zum Unfallort gerufen.

Strassen- und Bahnverkehr unterbrochen

Die schwer verletzte Fahrerin wurde laut Polizei mit dem Hubschrauber in ein Spital gebracht. Der 45-jährige Lkw-Lenker wurde vom psychosozialen Notfallteam (EMUPS) betreut. Die Unfalltechnische Gruppe (GTA) der Kantonspolizei nahm einen technischen Bericht auf.

Der Strassen- und Bahnverkehr wurde für vier Stunden unterbrochen und eine Umleitung eingerichtet.