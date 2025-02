Umwelt Mais-Wassermischung verschmutzt Freiburger Fluss

In der freiburgischen Gemeinde Hauterive ist es am Sonntag zu einer Verschmutzung der Glâne gekommen. Dabei wurde das Ökosystem in Mitleidenschaft gezogen, ein Fischsterben wurde bisher aber nicht festgestellt.

Publiziert: vor 59 Minuten