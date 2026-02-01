Ein tragisches Unglück ereignete sich am Samstag bei Jaun: Ein 58-jähriger Mann stürzte auf einer Skitour tödlich ab. Seine vier Begleiter blieben unverletzt. Die Polizei ermittelt die Ursachen des Absturzes.

Unfallzeit: 11.20 Uhr, mehrere Dutzend Meter in die Tiefe gestürzt

Gegen 11.20 Uhr am Samstag wurde die Einsatz- und Alarmzentrale (EAZ) der Kantonspolizei über den Einsatz eines REGA-Hubschraubers in Jaun, im Gebiet Schopfenspitz, informiert.

Nach ersten Erkenntnissen stieg ein 58-jähriger Wanderer auf den Gipfel, als er mehrere Dutzend Meter in die Tiefe stürzte. Die Rettungskräfte, die zum Unfallort eilten, konnten nur noch seinen Tod feststellen. Die vier Personen, die ihn begleiteten, blieben unverletzt.

Das mobile psychosoziale Notfallteam (EMUPS) wurde hinzugezogen, um sich um die Begleiter sowie die Familie des Opfers zu kümmern. Der Verstorbene wurde mit dem Hubschrauber ins Tal geflogen und vom Bestattungsdienst übernommen.

Die genauen Umstände dieses Unfalls sind derzeit noch nicht bekannt. Die Ermittlungen der Alpinspezialisten der Kantonspolizei Freiburg dauern an.