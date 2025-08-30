Freitagabend wurde eine Motorradfahrerin bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen La Roche und Le Mouret FR tödlich verletzt. Sie erlag ihren schweren Verletzungen noch am Unfallort. Die Kantonspolizei Freiburg untersucht die genauen Umstände des Unfalls.

Freitagabend wurde eine Motorradfahrerin bei einem schweren Verkehrsunfall tödlich verletzt. Foto: KEYSTONE/URS FLUEELER

Daniel Macher Redaktor News

Am Freitag gegen 20.10 Uhr fuhr eine 56-jährige Motorradfahrerin auf der Route de la Gruyère von La Roche in Richtung Le Mouret FR. In einer Linkskurve in Essert verlor sie aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug, prallte gegen ein Verkehrsschild und stürzte schwer.

Anwesende Drittpersonen leisteten erste Hilfe, bevor die Rettungskräfte und der mobile Notfall- und

Reanimationsdienst (SMUR) eintrafen. Trotz der vor Ort geleisteten medizinischen Versorgung konnte die Fahrerin nicht gerettet werden.

Die Feuerwehr des Bataillons Saane wurde zur Ausleuchtung der Unfallstelle aufgeboten. Die Unfalltechnische Gruppe (GTA) der Kantonspolizei nahm einen technischen Bericht auf. Die Route de la Gruyère blieb während drei Stunden für den Verkehr gesperrt. Die Kantonspolizei Freiburg führt Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache.