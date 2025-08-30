DE
FR
Abonnieren

Tödlicher Unfall in Essert FR
Töfffahrerin (†56) verliert in Kurve Kontrolle – tot

Freitagabend wurde eine Motorradfahrerin bei einem schweren Verkehrsunfall zwischen La Roche und Le Mouret FR tödlich verletzt. Sie erlag ihren schweren Verletzungen noch am Unfallort. Die Kantonspolizei Freiburg untersucht die genauen Umstände des Unfalls.
Publiziert: vor 20 Minuten
Teilen
Anhören
Kommentieren
Freitagabend wurde eine Motorradfahrerin bei einem schweren Verkehrsunfall tödlich verletzt.
Foto: KEYSTONE/URS FLUEELER
Daniel_Macher_Journalist Newsteam_Blick.ch_2-Bearbeitet.jpg
Daniel MacherRedaktor News

Am Freitag gegen 20.10 Uhr fuhr eine 56-jährige Motorradfahrerin auf der Route de la Gruyère von La Roche in Richtung Le Mouret FR. In einer Linkskurve in Essert verlor sie aus bislang ungeklärten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug, prallte gegen ein Verkehrsschild und stürzte schwer.

Anwesende Drittpersonen leisteten erste Hilfe, bevor die Rettungskräfte und der mobile Notfall- und
Reanimationsdienst (SMUR) eintrafen. Trotz der vor Ort geleisteten medizinischen Versorgung konnte die Fahrerin nicht gerettet werden.

Die Feuerwehr des Bataillons Saane wurde zur Ausleuchtung der Unfallstelle aufgeboten. Die Unfalltechnische Gruppe (GTA) der Kantonspolizei nahm einen technischen Bericht auf. Die Route de la Gruyère blieb während drei Stunden für den Verkehr gesperrt. Die Kantonspolizei Freiburg führt Ermittlungen zur Klärung der genauen Unfallursache.

Teilen
Fehler gefunden? Jetzt melden
Was sagst du dazu?
Heiss diskutiert
    Meistgelesen
      Meistgelesen