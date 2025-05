Gegen 10.20 Uhr am Sonntagmorgen fuhr eine 16-jährige Töfffahrerin von Châbles im Kanton Freiburg Richtung Cheyres. Auf der Route de Béthanie kollidierte sie mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Wie die Polizei in einer Mitteilung schreibt, geriet sie in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit einem Auto zusammenstiess, das von einem 46-jährigen Fahrer gelenkt wurde.

Aufgrund ihrer schweren Verletzungen wurde sie mit einem Helikopter ins Spital geflogen, wo sie verstarb. Die Strasse wurde für fünf Stunden für den Verkehr gesperrt.