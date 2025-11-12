Zwei Unfälle mit ausgebüxten Kühen ereigneten sich am frühen Mittwochmorgen in der Westschweiz. Ein 70-jähriger Autofahrer blieb unverletzt, während ein 17-jähriger Töfffahrer ins Spital geflogen werden musste.

Janine Enderli Redaktorin News

Am frühen Mittwochmorgen kam es zwischen Hauteville und La Roche FR zu zwei separaten Verkehrsunfällen, bei denen sowohl ein Auto als auch ein Töff mit ausgebrochenen Kühen kollidierten.

Gegen 4.35 Uhr wurde die Einsatz- und Alarmzentrale (CEA) der Kantonspolizei Freiburg über den ersten Unfall informiert: Ein 70-jähriger Autofahrer war auf der Route de la Gruyère, kurz vor Hauteville und aus Richtung La Roche kommend, mit einer Kuh zusammengestossen. Der Mann blieb unverletzt, sein Fahrzeug wurde jedoch beschädigt.

15 Minuten später der nächste Unfall

Nur wenige Minuten später, gegen 4.45 Uhr, ereignete sich in der entgegengesetzten Fahrtrichtung kurz nach der Ausfahrt La Roche ein weiterer Unfall. Ein 17-jähriger Töfffahrer prallte ebenfalls mit einer Kuh zusammen. Er erlitt Verletzungen und wurde nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte von der Rega per Helikopter in ein Spital geflogen.

Nach ersten Erkenntnissen waren die Rinder zuvor aus ihrem Gehege ausgebrochen. Die Route de la Gruyère blieb zwischen La Roche und Hauteville rund drei Stunden lang gesperrt.

Die Kantonspolizei hat eine Untersuchung eingeleitet, um die genauen Umstände und Ursachen der beiden Unfälle zu klären.