Holzmast gebrochen: Der Lernende stürzte aus einer Höhe von 9 Metern zu Boden (Archivbild). Foto: admin.ch

Auf einen Blick Tragischer Arbeitsunfall: 16-Jähriger stirbt bei Unterhaltsarbeiten auf einem Feld

Strommast zerbrach während Arbeiten, Lehrling stürzte aus 9 Metern Höhe

18-jähriger Kollege leicht verletzt, Staatsanwaltschaft eröffnet Untersuchung

Valentin Köpfli Redaktor News

Am Donnerstagnachmittag ist ein Lernender bei einem Sturz verstorben, wie die Kantonspolizei Freiburg mitteilt. Es wurden auf einem Feld in Posat FR Unterhaltsarbeiten an einer Stromleitung ausgeführt. Ein 16-jähirger Lernender stieg dazu auf einen Holzmast einer Niederspannungsleitung, während vier weitere Kollegen am Boden mit Arbeiten beschäftigt waren.

Aus bisher noch nicht abschliessend geklärten Gründen zerbrach der Strommast. Der Lernende stürzte dabei aus einer Höhe von 9 Metern zu Boden. Trotz Wiederbelebungsmassnahmen seiner Arbeitskollegen und dem eintreffenden Ambulanzpersonal verstarb er noch auf der Unfallstelle. Ein Arbeiter (18), der sich am Fusse des Mastes befand, wurde leicht verletzt.

Die Mitarbeiter vor Ort wurden von einem Careteam betreut. Die Staatsanwaltschaft Freiburg hat eine Untersuchung eröffnet, um die genauen Umstände dieses Unglücks zu klären.