Betrüger geben sich als Twint-Mitarbeiter aus – festgenommen

Die Freiburger Kantonspolizei hat am Wochenende einen mutmasslichen Betrüger und zwei Komplizen auf frischer Tat ertappt. Sie hatten sich per Telefon als Twint-Mitarbeitende ausgegeben und einer 70-jährigen Frau weis machen wollen, sie müsse einem Kurier Geld übergeben.

Die Freiburger Kantonspolizei hat am Wochenende drei mutmassliche Betrüger festgenommen. (Symbolbild) Foto: LUKAS LEHMANN

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Die Frau wurde misstrauisch und schaltete die Polizei ein. Diese rückte an und konnte einen 18-jährigen Mann am Wohnort der Frau dingfest machen. Die Einsatzkräfte stiessen in der Folge auch auf ein in Frankreich zugelassenes Auto, in dem zwei mutmassliche Komplizen sassen, wie die Freiburger Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte.

Bei der Durchsuchung des Fahrzeugs fand die Polizei Gegenstände «zweifelhafter Herkunft». Die drei Personen wurden vorläufig festgenommen. Weitere Ermittlungen sind im Gang.