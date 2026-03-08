Darum gehts
- 40-jähriger Motorradfahrer stirbt bei Unfall in Courlevon FR
- Fahrer prallt in Kurve gegen Baumstumpf, stirbt trotz Reanimation vor Ort
- Hauptstrasse vier Stunden gesperrt, Ermittlungen der Kantonspolizei laufen
In Courlevon FR ist am Samstag ein 40-jähriger Töfffahrer bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Nachmittag gegen 15.30 Uhr kurz nach dem Ortsausgang von Courlevon Richtung Courtepin.
Der Fahrer geriet in einer Linkskurve aus bisher ungeklärten Gründen auf die rechte Fahrbahnseite und kam von der Strasse ab. Sein Motorrad prallte gegen einen Baumstumpf, der Mann wurde mehrere Meter weit geschleudert. Trotz sofortiger Reanimationsversuche durch anwesende Personen und das medizinische Fachpersonal verstarb er noch an der Unfallstelle.
Unfall wird untersucht
Für die Rettung und Bergung waren die Ambulanz Murten, der mobile Notfalldienst SMUR, mehrere Polizeipatrouillen, die Spezialisten der Unfalltechnischen Gruppe der Verkehrspolizei sowie die Feuerwehr des Bataillons See im Einsatz. Das Motorrad wurde von einer Pikett-Garage geborgen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.
Die Hauptstrasse war während rund vier Stunden gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.
Die Kantonspolizei Freiburg untersucht den Vorfall.