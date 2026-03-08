Am Samstag verunglückte ein 40-jähriger Motorradfahrer in Courlevon FR tödlich. Er prallte in einer Kurve gegen einen Baumstumpf. Die Ermittlungen zum Unfallhergang laufen.

In Courlevon FR ist am Samstag ein 40-jähriger Töfffahrer bei einem schweren Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei mitteilte, ereignete sich der Unfall am Nachmittag gegen 15.30 Uhr kurz nach dem Ortsausgang von Courlevon Richtung Courtepin.

Der Fahrer geriet in einer Linkskurve aus bisher ungeklärten Gründen auf die rechte Fahrbahnseite und kam von der Strasse ab. Sein Motorrad prallte gegen einen Baumstumpf, der Mann wurde mehrere Meter weit geschleudert. Trotz sofortiger Reanimationsversuche durch anwesende Personen und das medizinische Fachpersonal verstarb er noch an der Unfallstelle.

Unfall wird untersucht

Für die Rettung und Bergung waren die Ambulanz Murten, der mobile Notfalldienst SMUR, mehrere Polizeipatrouillen, die Spezialisten der Unfalltechnischen Gruppe der Verkehrspolizei sowie die Feuerwehr des Bataillons See im Einsatz. Das Motorrad wurde von einer Pikett-Garage geborgen und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt.

Die Hauptstrasse war während rund vier Stunden gesperrt, eine Umleitung wurde eingerichtet. Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang dauern an.

