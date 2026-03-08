In Attalens FR verlor ein Fahrer in der Nacht auf Sonntag die Kontrolle. Das Auto prallte gegen einen Betonpfeiler, drei Personen wurden verletzt. Eine 54-Jährige musste mit dem Helikopter ins Spital gebracht werden.

Schwerer Unfall in Attalens FR: Drei Verletzte, Strassensperrung über vier Stunden

54-jährige Insassin musste per Helikopter ins Spital geflogen werden

54-jährige Insassin musste per Helikopter ins Spital geflogen werden

Unfall um 2.05 Uhr, Auto prallte gegen Betonpfeiler

Daniel Macher Redaktor News

In der Nacht auf Sonntag hat sich in Attalens FR ein schwerer Autounfall ereignet. Drei Personen wurden verletzt, eine Insassin (54) so schwer, dass sie mit dem Helikopter in ein Spital geflogen werden musste.

Der Unfall geschah gegen 2.05 Uhr auf der Hauptstrasse Richtung Bossonnens. Laut der Polizei verlor der 44-jährige Fahrer kurz vor dem Ortsausgang in einer leichten Linkskurve die Kontrolle über das Fahrzeug. Das Auto kam von der Strasse ab, prallte gegen den Bürgersteig und einen Betonpfeiler, bevor es zum Stillstand kam.

Feuerwehr kam zum Einsatz

Die beiden anderen Insassen – eine 43-jährige Beifahrerin und der Fahrer – wurden leicht bis mittelschwer verletzt und mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr musste die beiden Frauen aus dem Fahrzeug befreien.

Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten waren mehrere Polizeipatrouillen, drei Ambulanzen und ein REGA-Helikopter im Einsatz. Die Hauptstrasse blieb während über vier Stunden gesperrt. Die Kantonspolizei hat das Fahrzeug sichergestellt, die Staatsanwaltschaft ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kam.