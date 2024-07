Freiburger Polizei fasst Einbrecher und gibt Beute zurück

Teile uns deine Meinung zur Vorlesefunktion mit. Zur kurzen Umfrage.

Die Kantonspolizei Freiburg hat drei mutmassliche Einbrecher erwischt. (Symbolbild)

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Wert des Diebesguts beträgt über 90'000 Franken. Die Verdächtigten sollen im Februar in Villen in Marly FR, Neyruz FR, Estavayer-le-Lac FR, Muntelier FR, Liebefeld BE und Bellach SO eingebrochen sein, wie es in der Mitteilung vom Donnerstag weiter hiess.

Die drei georgischen Staatsangehörigen im Alter von 31 bis 33 Jahren logierten in der Wohnung eines im Kanton Freiburg wohnhaften Landsmanns. Die Freiburger Ermittler fanden einen Teil der Beute in dieser Wohnung.

Bei ihrem Verhör gaben die drei Beschuldigten die Vorwürfe zu. Sie erklärten zudem, wo sie weiteres Diebesgut versteckt hatten. In einem Waldstück zwischen Morlon FR und Broc FR vergraben, fanden die Ermittler schliesslich weitere Uhren und Schmuckstücke.

Die Polizei konnte diese Gegenstände den Geschädigten zurückgeben.