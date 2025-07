Autofahrer (21) übersieht in Châtel-St-Denis Polizeimotorrad

In Châtel-St-Denis kollidierte ein 21-jähriger Autofahrer am Montagnachmittag mit einem Polizeimotorrad. Der Polizist wurde verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Der Unfall führte zu einer zweistündigen Sperrung der Strasse, wie die Freiburger Kantonspolizei mitteilte.

Ein Automobilist übersah in Châtel-St-Denis ein Polizeimotorrad auf Notfallfahrt. Foto: Handout Kantonspolizei Freiburg

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

In Châtel-St-Denis ist am Montagnachmittag ein Autofahrer mit einem Polizeimotorrad zusammengestossen. Der Motorradfahrer musste in ein Spital eingeliefert werden, wie die Kantonspolizei Freiburg am Dienstag mitteilte.

Der 21-jährige Automobilist übersah beim Linksabbiegen einen Motorradfahrer der Polizei, der sich auf einer Notfallfahrt befand und die Autokolonne überholte. Der Polizist kam durch die Kollision zu Fall und verletzte sich, wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb.

Der betroffene Strassenabschnitt war für zwei Stunden gesperrt.