Mit Ritualen und Gebeten Freiburger Polizei verhaftet angeblichen Liebeskummer-Heiler

Die Kantonspolizei Freiburg hat Mitte Dezember einen mutmasslichen Heiler festgenommen. Sie verdächtigt ihn, mehrere Opfer im Kanton und in der Westschweiz betrogen zu haben. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte.

Publiziert: vor 12 Minuten