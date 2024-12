Mehrfamilienhaus in Freiburg 15 Hausbewohner wegen Küchenbrand evakuiert

Wegen eines Küchenbrandes und starker Rauchentwicklung sind die Bewohnerinnen und Bewohner eines Mehrfamilienhauses in Freiburg in der Nacht auf Samstag vorübergehend evakuiert worden. Zwei Personen wurden leicht verletzt in ein Spital gefahren.