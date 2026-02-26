In der Gemeinde Wünnewil-Flamatt stand am Donnerstagabend ein Haus in Vollbrand. Die Bewohner waren beim Ausbruch des Brandes nicht im Gebäude.

Haus im Umbau geriet am Donnerstagabend in Flammen

Laut Polizei war niemand im Gebäude, keine Verletzten gemeldet

Gabriel Knupfer Redaktor News

Grosseinsatz im Kanton Freiburg: Am Donnerstagabend brannte es in einem Haus in der Gemeinde Wünnewil-Flamatt, wie eine Leserin dem Blick berichtete. «Im Dach gab es mehrere laute Explosionen», so die Augenzeugin.

Auf einem Leservideo ist das Gebäude in Vollbrand zu sehen. Gegenüber Blick bestätigte die Kantonspolizei Freiburg den Einsatz. Der Alarm sei um 21:20 eingegangen. Der Einsatz war um 23 Uhr noch im Gang.

Das Haus habe sich in Umbau befunden, sagte eine Polizeisprecherin. Die Bewohnenden seien zum Zeitpunkt des Brandes nicht im Gebäude gewesen. Es gebe bisher keine Verletzten.

Zur Brandursache und zum Sachschaden konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Klar sei aber, dass der Brand im oberen Teil des Hauses ausbrach, wo sich die Baustelle befand.