Kriminalität Mutmasslicher Einbrecher in Riaz festgenommen

Die Freiburger Kantonspolizei hat in der Nacht auf Freitag in Riaz einen mutmasslichen Einbrecher festgenommen. Der 23-jährige algerische Staatsangehörige hatte sich auf der Flucht in Büschen versteckt und konnte mithilfe eines Hundes aufgespürt werden.