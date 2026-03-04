Freiburger Polizei erwischt zwei Raser

Die Kantonspolizei Freiburg hat am Dienstag in Bossonnens und auf der A1 bei Murten zwei Raser erwischt. Sie brachte die beiden Männer auf einen Polizeiposten und beschlagnahmte ihre Fahrzeuge, wie sie in einer Mitteilung schrieb.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

In Bossonens erwischte die Polizei kurz nach dem Mittag einen 21-Jährigen mit 106 km/h auf einem Abschnitt, in dem eine Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h erlaubt gewesen wären. Es gelang ihr, den Mann gemeinsam mit der Kantonspolizei Waadt anzuhalten, wie sie am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb.

Gleichentags kurz nach 21 Uhr blitzte die Polizei auf der Autobahn A1 einen 56-jährigen Mann mit deutschen Kontrollschildern. Er war mit 198 km/h unterwegs, erlaubt gewesen wären 100 km/h. Sie hielt ihn wenig später im Kanton Waadt an und nahm ihn vorläufig fest.

Beide Männer wurden bei der Staatsanwaltschaft angezeigt.