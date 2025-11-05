Drei mutmassliche Einbrecher im Kanton Freiburg verhaftet

Die Freiburger Kantonspolizei hat am Dienstag drei mutmassliche Einbrecher in Villars-sur-Glâne verhaftet. Die beiden Männer und ein minderjähriger Jugendlicher sollen zuvor in eine Villa eingedrungen sein.

Die Freiburger Kantonspolizei hat zwei Männer im Alter von 31 und 40 Jahren sowie einen 16-jährigen Jugendlichen nach einem Einbruch vorübergehend festgenommen. (Symbolbild) Foto: ANTHONY ANEX

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Das verdächtige Trio war einem Anwohner aufgefallen, der kurz vor 10 Uhr die Polizei verständigte. In einem anderen Teil des Quartiers ging wenig später ein akustischer Alarm los. Polizeihund Nox nahm erfolgreich die Fährte auf, wie die Freiburger Kantonspolizei in einer Mitteilung vom Mittwoch schreibt.

In der Nähe der Villa stiessen die Einsatzkräfte auf die drei mutmasslichen Einbrecher. Sie wurden vorübergehend festgenommen. Bei der Einvernahme gaben sie zu, in die Villa eingedrungen zu sein.

Die drei wurden bei der Staatsanwaltschaft respektive beim Jugendgericht angezeigt. Weitere Ermittlungen sind gemäss Freiburger Kantonspolizei im Gang.