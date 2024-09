Wasser im Murten- und im Neuenburgersee verschmutzt

Sowohl der Murten- als auch der Neuenburgersee sind am Samstagabend in den Häfen von Murten und Portalban FR durch Kohlenwasserstoffe und Diesel verschmutzt worden. Beide Gewässerverschmutzungen konnten durch Feuerwehr und Polizei neutralisiert werden.

Im Hafen von Murten lag eine dünne Dieselschicht auf der Wasseroberfläche.

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Trotz der Beeinträchtigung des Ökosystems in beiden Gebieten wurden laut der Freiburger Kantonspolizei bis zum Sonntagnachmittag keine toten Fische gesichtet.

Die Verschmutzung im Hafen von Portalbahn am Neuenburgersee wurde am Samstag gegen 18.00 Uhr gemeldet, wie die Freiburger Kantonspolizei am Sonntag mitteilte. Dort war eine unbestimmte Menge an Kohlenwasserstoffen in der Nähe eines Bootsplatzes ausgetreten.

Etwas später am Abend gegen 20.20 Uhr wurde der Polizei eine weitere Gewässerverschmutzung im Hafen von Murten im Murtensee gemeldet. Dort war ein starker Dieselgeruch und eine dünne Schicht der Substanz, die auf dem Wasser in der Nähe der Bootsrampe trieb, festzustellen.

Laut ersten Erkenntnissen könnten die beiden Verschmutzungen durch Boote verursacht worden sein, wie die Polizei weiter mitteilte. Die Seepolizei nahm die Ermittlungen auf, um die genauen Ursachen dieser Vorfälle zu klären und die Verantwortlichen ausfindig zu machen.