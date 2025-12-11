Die Kantonspolizei Freiburg sucht nach der 24-jährigen Joséphine C. Die junge Frau wird seit mehreren Tagen vermisst. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.

Wer hat Joséphine C. (24) gesehen?

Darum gehts 24-jährige Joséphine C. wird im Kanton Freiburg vermisst

Frau trägt hellbraunen Mantel mit Kapuze und Pelzbesatz

Vermisste ist 173 cm gross, schlank, mit dunkelbraunen Haaren

Im Kanton Freiburg wird derzeit die 24-jährige Joséphine C. vermisst. Dies teilt die Kantonspolizei Freiburg in einem Communiqué mit.

Die junge Frau ist circa 173 cm gross, schlank, hat dunkelbraune Haare und braune Augen. C. trägt einen hellbraunen, langen Mantel mit Kapuze und Pelzbesatz. Sie spricht Französisch und Deutsch.

Zeugenaufruf: Allfällige Zeugen, die Auskunft über die vermisste Person geben können, werden

gebeten, sich mit der Kantonspolizei Freiburg in Verbindung zu setzen.