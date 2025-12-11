Darum gehts
- 24-jährige Joséphine C. wird im Kanton Freiburg vermisst
- Frau trägt hellbraunen Mantel mit Kapuze und Pelzbesatz
- Vermisste ist 173 cm gross, schlank, mit dunkelbraunen Haaren
Janine EnderliRedaktorin News
Im Kanton Freiburg wird derzeit die 24-jährige Joséphine C. vermisst. Dies teilt die Kantonspolizei Freiburg in einem Communiqué mit.
Die junge Frau ist circa 173 cm gross, schlank, hat dunkelbraune Haare und braune Augen. C. trägt einen hellbraunen, langen Mantel mit Kapuze und Pelzbesatz. Sie spricht Französisch und Deutsch.
Zeugenaufruf: Allfällige Zeugen, die Auskunft über die vermisste Person geben können, werden
gebeten, sich mit der Kantonspolizei Freiburg in Verbindung zu setzen.