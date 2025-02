Vier verletzte Personen nach Frontalkollision

Bei einer Frontalkollision zweier Autos sind am Samstagmorgen in Schwarzsee FR vier Personen verletzt worden. Alle vier wurden ins Spital gebracht.

In Schwarzsee

In Schwarzsee gab es am Samstagmorgen nach einer Frontalkollision zwischen zwei Fahrzeugen vier Verletzte. Foto: Kapo Freiburg

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Kurz nach 06.00 Uhr fuhr ein Auto mit drei britischen Staatsangehörigen auf der Schwarzseestrasse von Schwarzsee in Richtung Plaffeien, wie die Kantonspolizei Freiburg am Samstag weiter mitteilte. Kurz vor der Kreuzung mit der Buntschena-Strasse in Schwarzsee sei der 58-jährige Lenker mit dem Auto aus noch ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geraten.

In der Folge kollidierte das Fahrzeug frontal mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Dieses Auto wurde von einer 51-jährigen Frau aus der Region gelenkt. Die beiden Fahrer sowie der 47-jährige Beifahrer wurden bei dem Zusammenstoss verletzt. Der zweite 49-jährige Mitfahrer wurde schwer verletzt. Sie wurden alle ins Spital gebracht.

Die Kantonspolizei untersucht die genauen Umstände des Unfalls. Die Strasse war nach dem Unfall für drei Stunden für den Verkehr gesperrt.