Falscher Polizist trifft auf richtige Polizisten

Die Freiburger Kantonspolizei hat einem falschen Polizisten das Handwerk gelegt. Nun sitzt der 29-jährige Franzose in Untersuchungshaft, wie die Polizei am Freitag mitteilte.

In Marly FR

Der falsche Polizist trug bei der Festnahme mehrere gestohlene Kreditkarten auf sich. Foto: Jochen Krause

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Der Mann soll am 7. Januar bereits zwei ältere Menschen betrogen haben, als Inspektoren der Kriminalpolizei ihn in Marly fassten. Sie fanden bei ihm mehrere tausend Franken und Kreditkarten, die kurz zuvor entwendet worden waren. Der Mann ist laut Communiqué geständig. Er soll Komplizen in Frankreich haben.

Der Freiburger Polizei sind mehrere Fälle bekannt, bei denen sich der Betrüger am Telefon als Polizist ausgab und dem Opfer Informationen über seine Finanzwerte entlockte. Anschliessend erschien ein Komplize am Wohnort, stellte sich ebenfalls als Polizist vor und ergaunerte Bargeld und Kreditkarten.