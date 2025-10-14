DE
Hunde haben Bewohner geweckt
Villa im Freiburger Seebezirk bei Brand stark beschädigt

In Misery FR brach ein Feuer aus, das die Feuerwehr schnell unter Kontrolle brachte. Laut Kantonspolizei wurde niemand verletzt. Die Ursache des Brandes ist noch unklar, Ermittlungen laufen.
Verletzt wurde bei dem Brand in Misery FR niemand.
Foto: Handout Kapo Freiburg
Eine Villa in Misery FR ist in der Nacht auf Dienstag bei einem Brand stark beschädigt worden. Die Bewohnenden wurden durch das Bellen ihrer Hunde geweckt und konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Verletzt wurde niemand, wie die Kantonspolizei Freiburg mitteilte. Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Die Brandursache ist bislang unbekannt, Ermittlungen sind im Gang.

