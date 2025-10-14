Verletzt wurde bei dem Brand in Misery FR niemand.
Foto: Handout Kapo Freiburg
Keystone-SDADie Schweizer Nachrichtenagentur
Eine Villa in Misery FR ist in der Nacht auf Dienstag bei einem Brand stark beschädigt worden. Die Bewohnenden wurden durch das Bellen ihrer Hunde geweckt und konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.
Verletzt wurde niemand, wie die Kantonspolizei Freiburg mitteilte. Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Die Brandursache ist bislang unbekannt, Ermittlungen sind im Gang.