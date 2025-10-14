In Misery FR brach ein Feuer aus, das die Feuerwehr schnell unter Kontrolle brachte. Laut Kantonspolizei wurde niemand verletzt. Die Ursache des Brandes ist noch unklar, Ermittlungen laufen.

Verletzt wurde bei dem Brand in Misery FR niemand. Foto: Handout Kapo Freiburg

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Eine Villa in Misery FR ist in der Nacht auf Dienstag bei einem Brand stark beschädigt worden. Die Bewohnenden wurden durch das Bellen ihrer Hunde geweckt und konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen.

Verletzt wurde niemand, wie die Kantonspolizei Freiburg mitteilte. Die Feuerwehr brachte den Brand rasch unter Kontrolle. Die Brandursache ist bislang unbekannt, Ermittlungen sind im Gang.