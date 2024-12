Heftiger Verkehrsunfall in Courlevon FR

Ein Auto landete auf dem Dach. Foto: Kantonspolizei Freiburg

Auf einen Blick Frontalkollision in Courlevon FR: Drei Verletzte, eine Person schwer

Autofahrerin geriet auf Gegenfahrbahn, Ursache noch unklar

Marian Nadler Redaktor News

Am Freitag, um 9.30 Uhr, kam es in Courlevon FR zu einer Frontalkollision zwischen zwei Autos. Eine Autofahrerin (33) fuhr mit ihrem Fahrzeug von Murten in Richtung Courtepin. Aus noch ungeklärten Gründen kam diese kurz hinter der Ortschaft Courlevon auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Fahrzeug. Dessen Fahrer (44) wurde verletzt mit einer Ambulanz in ein Spital überführt. Seine Beifahrerin (40) wurde

schwer verletzt in ein Spital geflogen. Auch die Fahrerin des erstgenannten Fahrzeugs wurde verletzt und musste mit einer zweiten Ambulanz in ein Spital transportiert werden.

Die Feuerwehr wurde aufgeboten, um ausgelaufene Betriebsflüssigkeiten der Unfallfahrzeuge zu neutralisieren. Die Hauptstrasse zwischen Courlevon und Courtepin musste in beide Richtungen für 4.5 Stunden gesperrt werden. Der Verkehr wurde via Cressier umgeleitet. Die genauen Umstände des Unfalls werden aktuell ermittelt, wie die Kantonspolizei Freiburg in einer Medienmitteilung schreibt.