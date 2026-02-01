Vier Bewohner erlitten Rauchvergiftungen, ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt. Der Brand ereignete sich am Sonntag kurz nach 5 Uhr in Châtel-St-Denis FR.

Keystone-SDA Die Schweizer Nachrichtenagentur

Kur vor halb sechs Uhr morgens brach in Châtel-St-Denis FR ein Brand in einem Mehrfamilienhaus aus. Die Feuerwehr konnte den Brand am Vormittag unter Kontrolle bringen. 24 Personen wurden folglich evakuiert, vier davon erlitten eine Rauchgasvergiftung. Ein Feuerwehrmann wurde leicht verletzt ins Spital gebracht.

Das Gebäude wurde vor allem im Dachgeschoss erheblich beschädigt, hiess es weiter. Vier Mieter wurden von den Gemeindebehörden anderweitig untergebracht.

Am Sonntagabend waren die Umstände des Brandes noch nicht bekannt und auch die Höhe des Schadens noch nicht abgeschätzt, schrieb die Polizei. Eine Untersuchung sei im Gange.