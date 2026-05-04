Heftiger Unfall in Albeuve FR: Ein Auto überschlug sich am Sonntag auf der Strecke zwischen Montbovon und Epagny. Die Feuerwehr hatte anschliessend alle Hände voll zu tun.

Darum gehts KI-generiert, redaktionell geprüft Auto überschlägt sich in Albeuve FR am Sonntag, Fahrer eingeklemmt

Beifahrerin rettet sich, Feuerwehr befreit Fahrer aus dem Fahrzeug

Verkehr zwei Stunden blockiert, Ermittlungen zum Unfallhergang laufen

Marian Nadler Redaktor News

Am Sonntag, gegen 17.20 Uhr, wurde die Einsatz- und Alarmzentrale (EAZ) der Kantonspolizei Freiburg über einen Verkehrsunfall in Albeuve informiert.

Ein Autofahrer (61) fuhr von Montbovon in Richtung Epagny. Plötzlich kam sein Fahrzeug von der Fahrbahn ab, geriet auf eine Böschung und blieb auf dem Dach liegen.

Die Beifahrerin (63) konnte sich selbst aus dem Fahrzeug befreien, wie die Kantonspolizei Freiburg in einer Medienmitteilung schildert. Die Feuerwehr rückte aus, um das Auto zu stabilisieren und den eingeklemmten Fahrer zu bergen.

Fahrbahn musste instand gesetzt werden

Beide Insassen wurden durch die Rettungssanitäter versorgt, bevor sie in ein Spital gebracht wurden. Das Fahrzeug wurde von einem Abschleppdienst abtransportiert. Die Mitarbeiter des Strassenunterhaltsdienstes standen im Einsatz, um die Fahrbahn wieder instand zu setzen.

Während der Arbeiten wurde der Verkehr etwa zwei Stunden lang abwechselnd geführt. Eine Ermittlung ist im Gange, um den genauen Unfallhergang zu klären.