Die Polizei in Freiburg hat einen Fall nach vier Jahren aufklären können. Es ging um einen Brandsatz, der in Léchelles platziert worden war.

Auf einen Blick 28-Jähriger für Brandvorrichtung in Léchelles FR identifiziert und verhaftet

Verdächtiger baute Brandsätze aus separat gekauften Einzelkomponenten zusammen

70 Personen wurden im Juni 2020 in Léchelles evakuiert

Die Freiburger Polizei hat den Mann identifiziert, der im Juni 2020 eine Brandvorrichtung in Léchelles FR platziert haben soll. Es handelt sich um den 28-Jährigen, der kürzlich wegen eines ähnlichen Falls in Courtepin festgenommen wurde.

Der Mann befinde sich seit Ende September in Untersuchungshaft, teilte die Polizei am Freitag. Bislang habe er keine Erklärungen zu seinen Motiven abgegeben. Der Staatsanwalt werde demnächst eine psychiatrische Begutachtung anordnen.

Drei Militärfahrzeuge in Grolley durch Flammen beschädigt

Rund 70 Personen waren im Juni 2020 in Léchelles im Broyebezirk evakuiert worden, nachdem ein Brandsatz unter einem Autounterstand gefunden worden war. Gemäss den Ermittlungen hatte der mutmassliche Täter allein gehandelt. Die Brandvorrichtung soll er aus separat gekauften Einzelkomponenten zusammengebaut haben.

So ging er offenbar auch im September 2024 vor. Damals wurden drei Militärfahrzeuge in Grolley durch Flammen beschädigt. In der Wohnung des Mannes in Courtepin fand die Polizei damals fast zeitgleich weitere Brandvorrichtungen. Seither sitzt der Verdächtige hinter Gitter.