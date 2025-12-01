Unfall in Murten: Ein Auto kollidierte mit einem Kinderwagen, ein Kind wurde verletzt. Die Fahrerin entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Kantonspolizei sucht Zeugen und die beteiligte Autofahrerin.

Darum gehts Auto kollidiert mit Kinderwagen in Murten, Kind verletzt, Fahrerin flüchtet

Unfall ereignete sich am Chemin Champ Olivier, Kantonspolizei ermittelt

Einjähriges Kind erlitt Schürfwunden und Prellungen beim Umkippen des Kinderwagens Die künstliche Intelligenz von Blick lernt noch und macht vielleicht Fehler. Mehr erfahren Feedback senden Mehr anzeigen

Johannes Hillig Redaktor News

Am Mittwoch, gegen 8.30 Uhr, ereignete sich in Murten, am Chemin Champ Olivier, eine Kollision zwischen einem Auto und einem Kinderwagen. Gemäss ersten Erkenntnissen war eine Frau mit ihrem Kind im Kinderwagen auf dem Chemin Champ Olivier unterwegs, als eine unbekannte Autofahrerin anhielt und nach dem Weg fragte.

Beim anschliessenden Anfahren kollidierte das Fahrzeug aus noch ungeklärten Gründen mit dem Kinderwagen. Dieser kippte um, wobei das einjährige Kind Schürfwunden und Prellungen erlitt. Die Lenkerin stieg kurz aus, entfernte sich jedoch anschliessend vom Unfallort, ohne sich um das verletzte Kind zu kümmern oder ihre Personalien anzugeben. Die Kantonspolizei ermittelt zum Unfallhergang.