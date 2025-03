Freiburger Doppelmörder blitzt vor Kantonsgericht ab

1/4 Goran F. (†47) starb in der Alphütte in Sorens FR. Foto: zvg

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Es bleibt dabei: Für den Doppelmord von Sorens FR im März 2020 muss der Freiburger Landwirt Frédéric T.* (35) eine lebenslange Freiheitsstrafe absitzen. Das Kantonsgericht hat das Urteil der Vorinstanz bestätigt.

Der Mann hatte in der Berufungsverhandlung versucht, das Strafmass auf 18 Jahre zu reduzieren. Seine aufrichtige Reue, die desolate persönliche und finanzielle Situation zur Tatzeit sowie die gute Zusammenarbeit mit den Behörden sollten sich strafmildernd auswirken.

Als positiv erwähnte das Kantonsgericht in der Urteilsbegründung, dass sich der Mann nicht mehr auf Notwehr berufe, um das «sorgfältig geplante» Verbrechen zu erklären. Dieser Gesinnungswandel falle aber angesichts der Grausamkeit der Tat nicht ins Gewicht.

Traktoren-Frédéric tötete Vater und Sohn in Alphütte

Der damals 30-jährige Bauer hatte in Sorens einen 47-jährigen Mazedonier und dessen 23-jährigen Sohn getötet. Er sollte den beiden Männern zwei gebrauchte Traktoren liefern. Dafür hatte er bereits 34'000 Franken kassiert. Doch die Fahrzeuge gehörten ihm gar nicht.

Unter einem Vorwand lockte er die Opfer in eine abgelegene Alphütte in Sorens. Er feuerte mehrere Kugeln auf die beiden Männer ab und warf die Leichen in eine mit Wasser gefüllte Jauchegrube. Am Tag danach wurde er verhaftet und gestand kurz darauf die Tat.

* Name geändert