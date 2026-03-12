Polizist muss Waffe einsetzen – Mann (21) verletzt

Am frühen Donnerstagnachmittag musste ein Polizist in Freiburg seine Waffe gegen eine aggressive Person einsetzen, die mit einer Stichwaffe drohte. Diese Person wurde verletzt und in ein Spital gebracht.

Am Donnerstag, 12. März 2026, gegen 14 Uhr, rückte eine Patrouille der Kantonspolizei Freiburg zum Asylzentrum La Poya in Freiburg aus. Die Einsatzkräfte waren im Rahmen der Suche nach einer Person unterwegs, die zuvor aus einer psychiatrischen Einrichtung geflohen war.

Vor Ort stellten die Polizisten fest, dass sich die gesuchte Person tatsächlich im Zentrum aufhielt. Es handelte sich um einen 21-jährigen sudanesischen Asylbewerber. Aus bislang ungeklärten Gründen bedrohte er die Polizisten und versuchte, sie mit einem Messer anzugreifen.

Polizist gab Schuss ab

Ein Beamter setzte zunächst ein Destabilisierungsgerät (Taser) ein, das jedoch keine Wirkung auf den mutmasslichen Angreifer zeigte. Daraufhin griff der zweite Polizist zu seiner Dienstwaffe und gab einen Schuss ab.

Der Asylbewerber wurde dabei verletzt. Die Polizisten sowie die alarmierten Sanitäter leisteten erste Hilfe, bevor der Mann in ein Spital gebracht wurde.

Die Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung eingeleitet. Die Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei der Kantonspolizei Neuenburg geführt. Weitere Informationen werden derzeit nicht bekannt gegeben.