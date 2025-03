Freiburger Kantonspolizei nimmt fünf junge Einbrecher fest

Die Freiburger Kantonspolizei hat vergangene Woche fünf mutmassliche Einbrecher identifiziert und angehalten. Die im Broyebezirk wohnhaften Männer im Alter von zwischen 16 und 19 Jahren werden verdächtigt, an vier Einbrüchen in Restaurants beteiligt gewesen zu sein.

Die Freiburger Kantonspolizei hat fünf mutmassliche Einbrecher aus dem Broyebezirk festgenommen. (Symbolbild) Foto: WALTER BIERI

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Sie entwendeten dabei mehrere tausend Franken, Süssigkeiten und Zigarettenstangen, wie die Freiburger Kantonspolizei am Mittwoch mitteilte. Der dabei entstandene Sachschaden wurde nicht beziffert.

Auf die Spur gekommen ist die Polizei durch einen Verkehrsunfall in St-Aubin von Ende Februar, wie es in der Mitteilung weiter hiess. Damals hatte ein Autofahrer ein geparktes Fahrzeug gerammt und war zu Fuss geflüchtet. Auf dem Weg zur Unfallstelle identifizierte die zuständige Patrouille zwei Personen.

Darauffolgende Ermittlungen hätten die beiden Jugendlichen im Alter von 16 und 19 Jahren in Verdacht gebracht, sowohl am Unfall als auch an den Einbrüchen beteiligt gewesen zu sein. Auch drei 18-jährige mutmassliche Komplizen konnten im Anschluss angehalten werden.

Die Männer werden der Mitteilung zufolge bei der Staatsanwaltschaft und der Jugendstrafgericht angezeigt.