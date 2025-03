Ein alkoholisierter 72-jähriger Autofahrer verursachte am Mittwochabend bei Bulle einen Unfall in einem Tunnel, indem er auf ein vorausfahrendes Fahrzeug auffuhr. Der Zusammenstoß führte zu einer Kettenreaktion mit neun weiteren Fahrzeugen, verletzt wurde niemand.

Betrunkener Autofahrer prallt in Tunnel in zahlreiche Fahrzeuge

Betrunkener Autofahrer prallt in Tunnel in zahlreiche Fahrzeuge

Crash in Bulle FR

1/2 Ein alkoholisierter 72-jähriger Autofahrer verursachte am Mittwochabend bei Bulle einen Unfall in einem Tunnel

SDA Schweizerische Depeschenagentur

Ein alkoholisierter Autofahrer ist am frühen Mittwochabend bei Bulle in einem Tunnel auf ein vorausfahrendes Fahrzeug aufgefahren. Durch den Zusammenstoss geriet der Wagen auf einen Randstein und prallte auf einer Strecke von etwa hundert Metern in neun Fahrzeuge.

Die Fahrzeuge waren aus verkehrstechnischen Gründen nur im Schritttempo unterwegs, wie die Freiburger Kantonspolizei am Donnerstag mitteilten. Verletzt wurde bei den Vorfall niemand.

Der Tunnel musste für die Unfallarbeiten rund eine halbe Stunde lang gesperrt werden. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen. Die Schadensumme ist noch nicht bekannt.

Der 72-jährige, alkoholisierte Automobilist musste seinen Fahrausweis abgeben. Er wird angezeigt.